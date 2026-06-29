DAX24.627 -0,2%Est506.232 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,8000 +2,3%Nas25.820 +2,1%Bitcoin52.088 -1,1%Euro1,1392 -0,3%Öl72,41 -0,2%Gold3.986 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Volkswagen (VW) vz. 766403 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Bayer BAY001 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Allianz 840400 BMW 519000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel etwas tiefer -- US-Börsen mit Plus -- NBCUniversal plant IPO -- Comcast, Strategy, ServiceNow, SAP, SK hynix, Samsung, Honeywell, Tesla, Siemens Energy, DroneShield, SpaceX im Fokus
Top News
Moller-Maersk hebt Gewinnprognose an - Aktie springt hoch Moller-Maersk hebt Gewinnprognose an - Aktie springt hoch
RWE-Aktie im Fokus: Energiekonzern platziert grüne Anleihe im Wert von 1,5 Milliarden Euro RWE-Aktie im Fokus: Energiekonzern platziert grüne Anleihe im Wert von 1,5 Milliarden Euro
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Bas: 'Wer arbeiten kann, muss sich um Arbeit bemühen'

30.06.26 06:15 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas hat die ab 1. Juli geltende neue Grundsicherung als Zeichen gegen den Missbrauch von Sozialleistungen verteidigt, zugleich aber die Ausgewogenheit der Reform betont. "Wir setzen in Zukunft verstärkt auf Verbindlichkeit, Eigenverantwortung und Mitwirkung. Klar ist: Wer Hilfe braucht, muss Hilfe erhalten", sagte die SPD-Vorsitzende der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Zur Solidarität gehöre aber auch: "Wer arbeiten kann, muss sich um Arbeit bemühen. Wir setzen mit der Reform auch ein starkes Signal gegen Sozialleistungsmissbrauch."

Das betreffe nur ganz wenige Menschen in der Grundsicherung, die sich nicht an die Regeln hielten, dennoch sei Leistungsmissbrauch keine Lappalie. "Wer den Sozialstaat erhalten, modernisieren und besser machen will, der darf hier nicht wegschauen. Das ist eine Frage der Gerechtigkeit", sagte Bas.

Der Vorrang für Arbeit, wo immer es geht, stehe ebenfalls im Mittelpunkt der Umgestaltung der Grundsicherung. "Deshalb stärken wir auch den sogenannten Passiv-Aktiv-Transfer, kurz gesagt: Wir fördern Beschäftigung statt Leistungsbezug." Wenn für eine nachhaltige Arbeitsaufnahme eine Qualifizierung nötig sei, sei auch das weiterhin möglich. "Die erfolgreiche Integration in den Arbeitsmarkt, Gerechtigkeit und Solidarität sind die Ziele der Neuen Grundsicherung."

Bürgergeld wird ab Mittwoch zur Grundsicherung

Auf Menschen im Bürgergeld kommen ab 1. Juli entscheidende Änderungen zu. Die Leistung wird nicht nur in "Grundsicherung für Arbeitssuchende" umgetauft. Mit der Reform wächst auch der Druck, einen Job anzunehmen. Wirken Bezieher nicht mit, kann die Leistung monatlich gekürzt oder sogar ganz gestrichen werden./asn/DP/zb