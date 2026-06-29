Basanite: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
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Basanite veröffentlichte am 28.06.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Basanite hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,010 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.
Der Verlust je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,010 USD. Im Vorjahr waren ebenfalls -0,010 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 83,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 0,43 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 0,07 Millionen USD.
Redaktion finanzen.net
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