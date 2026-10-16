BASE FOOD: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
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BASE FOOD lud am 15.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,54 JPY. Im Vorjahresquartal hatten 0,980 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 16,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4,38 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 3,75 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.net
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