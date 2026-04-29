DAX23.884 -0,3%Est505.780 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,7700 +1,0%Nas24.673 ±0,0%Bitcoin65.052 +0,3%Euro1,1684 +0,1%Öl121,8 +0,1%Gold4.620 +1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 NVIDIA 918422 Microsoft 870747 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Deutsche Bank 514000 adidas A1EWWW Alphabet A (ex Google) A14Y6F Lufthansa 823212 BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor EZB-Entscheid: DAX tiefer -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot -- US-Leitzins wird nicht angetastet -- Alphabet, Amazon, Meta, QUALCOMM, BASF, VW, electrovac, Wasserstoffaktien im Fokus
Top News
Vor EZB-Leitzins-Showdown: DAX von neuem Ölpreis-Hoch ins Minus gedrückt - Bilanzflut geht weiter Vor EZB-Leitzins-Showdown: DAX von neuem Ölpreis-Hoch ins Minus gedrückt - Bilanzflut geht weiter
Analyse: Jefferies & Company Inc. vergibt Hold an BASF-Aktie Analyse: Jefferies & Company Inc. vergibt Hold an BASF-Aktie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

BASF: "Wir haben die Preissetzungsmacht zurückgewonnen"

30.04.26 10:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BASF
54,13 EUR 0,26 EUR 0,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Von Olaf Ridder

DOW JONES--Ungeachtet aller geopolitischen und wirtschaftlichen Risiken vor allem im Hinblick auf den Konflikt im Nahen Osten ist der Chemiekonzern BASF mit Blick auf die Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal optimistisch gestimmt. Finanzvorstand Dirk Elvermann äußerte in einer virtuellen Analystenkonferenz die Erwartung, dass sich die Preissetzungsmacht im laufenden Quartal entfalten werde. "Wir haben die Preissetzungsmacht zurückgewonnen und sie werden das im zweiten Quartal sehen", sagte er.

BASF hatte im März wegen gestiegener Rohstoffkosten die Preise für seine Produkte kräftig angehoben. Kurzfristig sei BASF optimistisch, aber für den weiteren Geschäftsverlauf könne man noch keine validen Aussagen machen, so Elvermann.

Niemand wisse, wie sich die Krise im Nahen Osten weiterentwickeln und auch nicht, wie sich die weitere Nachfrage entwickeln werde. Bisher sehe BASF keinen Rückgang, allerdings reiche die Visibilität derzeit nur für vier Wochen, sagte Christian Jutzi, President Corporate Finance des Chemiekonzerns.

Im März habe man einen signifikanten Anstieg bei den Volumina für die verbrauchernahen Downstream-Chemikalien gesehen. Ein Grund sei auch, dass eine gewisse Angebotsknappheit in Südostasien dafür gesorgt habe, dass bestimmte Importe nach Europa nicht mehr in dem Umfang wie zuvor kämen. "Es gibt also eine gewisse Unsicherheit, die die Nachfrage unterstützt", sagte Jutzi. "Wir müssen abwarten, ob das anhält und ob es nachhaltig ist."

Elvermann sagte, er rechne im zweiten Quartal mit einer signifikanten Verbesserung in den BASF-Segmenten Chemicals und Materials. Auch für Industrial Solutions sehe man eine solide Nachfrage. Nutrition & Care dürfte bei schwierigen Bedingungen etwa auf dem Niveau des Vorjahresquartals liegen. Surface Technologies werde wegen des schwachen Automobilmarkt voraussichtlich unter dem Niveau des Vorquartals bleiben.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/cbr

(END) Dow Jones Newswires

April 30, 2026 04:20 ET (08:20 GMT)

Nachrichten zu BASF

DatumMeistgelesen

Analysen zu BASF

DatumRatingAnalyst
10:21BASF HoldJefferies & Company Inc.
10:06BASF BuyGoldman Sachs Group Inc.
09:31BASF UnderweightBarclays Capital
09:31BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
28.04.2026BASF UnderweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
10:06BASF BuyGoldman Sachs Group Inc.
20.04.2026BASF OutperformBernstein Research
02.04.2026BASF BuyGoldman Sachs Group Inc.
24.03.2026BASF KaufenDZ BANK
24.03.2026BASF BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
10:21BASF HoldJefferies & Company Inc.
21.04.2026BASF HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.04.2026BASF NeutralUBS AG
26.03.2026BASF NeutralUBS AG
04.03.2026BASF NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
09:31BASF UnderweightBarclays Capital
09:31BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
28.04.2026BASF UnderweightBarclays Capital
02.04.2026BASF UnderweightBarclays Capital
25.03.2026BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BASF nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen