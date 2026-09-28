BASF-Aktie: Deutsche Bank AG gibt Buy-Bewertung bekannt

Experten-Einschätzung

28.09.26 11:28 Uhr

Deutsche Bank AG hat eine umfassende Prüfung der BASF-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Resultate.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Auch ohne einen Deal mit Evonik sei nun der "Geist aus der Flasche", schrieb Virginie Boucher-Ferte in ihrem am Montag vorliegenden Kommentar in Anspielung an die Bestätigung der Gespräche und den Song von Christina Aguilera. Bei einem Übernahmepreis von 25 Euro je Aktie würde BASF ein Äquivalent von etwa 35 Prozent seines eigenen Marktwertes bezahlen.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der BASF-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Das Papier von BASF gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:12 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 50,06 EUR abwärts. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 19,86 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 290.655 BASF-Aktien. Seit Anfang des Jahres 2026 legte die BASF-Aktie um 17,5 Prozent zu. Die kommenden Q3 2026-Ergebnisse werden voraussichtlich am 28.10.2026 veröffentlicht.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 08:05 / CET



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