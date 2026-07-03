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Experten-Analyse

BASF-Aktie erhält von Bernstein Research Bewertung: Outperform

BASF-Aktie erhält von Bernstein Research Bewertung: Outperform

BASF-Papier wurde von Bernstein Research-Analyst James Hooper genau analysiert. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BASF
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Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BASF nach Gesprächen mit dem Chemiekonzern anlässlich der anstehenden Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Die Unternehmenskommunikation rund um die Resultate des Agrarchemie- und Pharmakonzerns sei positiv gewesen, schrieb James Hooper in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Der Ausblick für das dritte Quartal erscheine solide, was laut Hooper auf eine baldige Anhebung der Unternehmensprognose für 2026 hindeute. Allerdings könnte die Unsicherheit hinsichtlich der Nachfrage dazu führen , dass BASF die Prognose konservativer anhebe, als es die Analysten im Schnitt erwarten.

Aktienauswertung: Die BASF-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die BASF-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:36 Uhr um 0,5 Prozent auf 47,56 EUR nach. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 28,27 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 531.097 BASF-Aktien den Besitzer. Für die Aktie ging es seit Jahresanfang 2026 um 11,6 Prozent nach oben. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte BASF am 29.07.2026 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 10:23 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 10:23 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: BASF SE

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