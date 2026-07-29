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Aktie im Blick

BASF-Aktie erhält von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) Bewertung: Hold

BASF-Aktie erhält von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) Bewertung: Hold

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)-Analyst Sebastian Bray hat sich das BASF-Papier genauer angesehen. Hier sind die daraus resultierenden Erkenntnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BASF
51.42 EUR 0.81 EUR 1.60 %
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Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für BASF nach detaillierten Quartalszahlen von 47 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Sebastian Bray sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von einem "guten vollständigen Quartalsbericht". Die Aktie des Chemieunternehmens dürfte dennoch weiterhin vor allem von gesamtwirtschaftlichen Faktoren, etwa dem Iran-Konflikt, getrieben werden.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die BASF-Aktie am Tag der Analyse

Um 14:05 Uhr sprang die BASF-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 51,58 EUR zu. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Abwärtsrisiko von 3,06 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 781.882 BASF-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Jahresbeginn 2026 kletterte die Aktie um 21,1 Prozent. Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte BASF am 28.10.2026 präsentieren.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 17:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: BASF SE

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DatumRatingAnalyst
14:21 BASF Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14:01 BASF Neutral UBS AG
09:11 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
29.07.26 BASF Buy Deutsche Bank AG
22.07.26 BASF Kaufen DZ BANK