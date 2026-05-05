BASF-Aktie: Führungskraft stockt Portfolio auf

Eigengeschäft bei BASF

Kürzlich wurden Anleger über ein Eigengeschäft einer Führungskraft bei BASF informiert.

Eigengeschäfte von Führungskräften wurden am 04.05.2026 bei BASF verzeichnet. Die Transaktion wurde am 05.05.2026 publik gemacht. Von Vorstand Kothrade, Dr. Stephan wurden am 04.05.2026 BASF-Papiere gekauft. Für je 54,00 EUR wurden 2.000 BASF-Papiere erstanden. Im FSE-Handel gewannen die BASF-Papiere letztlich 0,40 Prozent auf 52,68 EUR.

Die BASF-Aktie stieg am Veröffentlichungstag der BaFin im FSE-Handel. Schlussendlich verteuerte sich das Papier um 2,10 Prozent auf 53,55 EUR. Schließlich betrug der Umsatz im FSE-Handel 5.046 BASF-Aktien. BASF erreicht derzeit eine Marktkapitalisierung von 46,81 Mrd. Euro. Die Anzahl der derzeit handelbaren Anteilsscheine beläuft sich auf 885.658.048 Aktien.

Bevor Bock, Dr. Kurt für Anteilsbewegungen sorgte, wurde am 04.05.2026 das letzte Eigengeschäft durchgeführt. BASF-Bock, Dr. Kurt Aufsichtsrat holte sich 2.330 Aktien für je 53,63 EUR ins Depot.

Redaktion finanzen.net