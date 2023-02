BASF Aktie News: BASF behauptet sich am Mittag

Aktien in diesem Artikel BASF 52,54 EUR

Die BASF-Aktie kam im XETRA-Handel um 12:22 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 52,43 EUR. Zwischenzeitlich stieg die BASF-Aktie sogar auf 52,68 EUR. Die Abwärtsbewegung der BASF-Aktie ging bis auf 52,22 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 52,49 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 543.373 BASF-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.02.2022 bei 69,15 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BASF-Aktie 24,18 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 28.09.2022 Kursverluste bis auf 37,90 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 38,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 53,55 EUR.

Am 26.10.2022 hat BASF in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,77 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BASF ein EPS von 1,56 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 21.946,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 19.669,00 EUR umgesetzt.

BASF wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 24.02.2023 vorlegen. BASF dürfte die Q4 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 23.02.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 6,74 EUR je Aktie in den BASF-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: BASF