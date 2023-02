BASF Aktie News: BASF am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel BASF 52,63 EUR

Die BASF-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 04:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 52,60 EUR. Zwischenzeitlich stieg die BASF-Aktie sogar auf 52,79 EUR. Bei 52,49 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 1.149.922 BASF-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.02.2022 bei 69,15 EUR. Derzeit notiert die BASF-Aktie damit 23,93 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 37,90 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 38,79 Prozent.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 53,55 EUR für die BASF-Aktie.

BASF gewährte am 26.10.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,77 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,56 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 21.946,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BASF einen Umsatz von 19.669,00 EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte BASF am 24.02.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 23.02.2024 dürfte BASF die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 6,74 EUR je Aktie belaufen.

