BASF Aktie News: BASF am Donnerstagvormittag mit Kurseinbußen

Die Aktie von BASF gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die BASF-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 44,05 EUR ab.

Um 09:06 Uhr ging es für die BASF-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 44,05 EUR. Bei 43,93 EUR markierte die BASF-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 44,15 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 65.716 BASF-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.02.2023 bei 54,04 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,69 Prozent hinzugewinnen. Bei 40,25 EUR erreichte der Anteilsschein am 25.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,62 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 49,23 EUR.

Am 31.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,32 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,77 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 15.735,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 28,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 21.946,00 EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von BASF wird am 23.02.2024 gerechnet. Die Veröffentlichung der BASF-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 21.02.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,17 EUR je BASF-Aktie belaufen.

