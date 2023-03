BASF Aktie News: BASF macht am Mittag Boden gut

Aktien in diesem Artikel BASF 48,65 EUR

Um 12:06 Uhr stieg die BASF-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 49,10 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die BASF-Aktie bei 49,33 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 48,91 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.186.431 BASF-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.03.2022 bei 58,99 EUR. 16,77 Prozent Plus fehlen der BASF-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 37,90 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.09.2022). Der aktuelle Kurs der BASF-Aktie ist somit 29,55 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BASF-Aktie bei 54,55 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte BASF am 24.02.2023. Das EPS wurde mit 0,09 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 1,17 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BASF in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,29 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 19.323,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 19.776,00 EUR in den Büchern gestanden.

BASF wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 27.04.2023 vorlegen. Experten erwarten die Q1 2024-Kennzahlen am 03.05.2024.

Den erwarteten Gewinn je BASF-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 4,63 EUR fest.

