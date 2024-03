BASF Aktie News: Anleger greifen bei BASF am Mittag zu

BASF im Fokus

Die Aktie von BASF zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 47,42 EUR zu.

Um 11:48 Uhr sprang die BASF-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 47,42 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BASF-Aktie bisher bei 47,60 EUR. Mit einem Wert von 47,38 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 608.269 BASF-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 50,92 EUR erreichte der Titel am 20.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BASF-Aktie 7,39 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 26.10.2023 auf bis zu 40,25 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 15,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 3,40 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,39 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 49,75 EUR aus.

BASF ließ sich am 23.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,18 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. BASF hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15.871,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 17,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19.323,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

BASF dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 25.04.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können BASF-Anleger Experten zufolge am 24.04.2025 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 3,59 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

BASF-Aktie gibt dennoch leicht nach: Barclays-Analyst spricht von "positiverem Eindruck" nach Meeting mit BASF-Management

Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Ende des Mittwochshandels schwächer

STOXX-Handel Euro STOXX 50 im Minus