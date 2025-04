BASF Aktie News: Anleger schicken BASF am Mittag ins Plus

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von BASF. Zuletzt wies die BASF-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 46,54 EUR nach oben.

Die BASF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,4 Prozent im Plus bei 46,54 EUR. Zwischenzeitlich stieg die BASF-Aktie sogar auf 46,58 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 46,10 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 640.071 BASF-Aktien.

Bei 55,06 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 18,31 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BASF-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.08.2024 bei 40,18 EUR. Abschläge von 13,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,25 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,32 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 54,00 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte BASF am 28.02.2025. Das EPS lag bei -0,88 EUR. Ein Jahr zuvor waren -1,78 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat BASF mit einem Umsatz von insgesamt 15,86 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,87 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,09 Prozent verringert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte BASF am 02.05.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 23.04.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,38 EUR je Aktie belaufen.

