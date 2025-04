BASF Aktie News: BASF am Dienstagnachmittag im Plus

BASF im Blick

Die Aktie von BASF gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die BASF-Papiere zuletzt 0,9 Prozent.

Die BASF-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 46,30 EUR. Bei 46,60 EUR markierte die BASF-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 46,10 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.258.118 BASF-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 55,06 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,93 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 06.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 40,18 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 13,22 Prozent würde die BASF-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem BASF seine Aktionäre 2024 mit 2,25 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,32 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 54,00 EUR.

Am 28.02.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei -0,88 EUR. Ein Jahr zuvor waren -1,78 EUR je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 15,86 Mrd. EUR, gegenüber 15,87 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,09 Prozent präsentiert.

BASF dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 02.05.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von BASF rechnen Experten am 23.04.2026.

Den erwarteten Gewinn je BASF-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,38 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

