BASF-Aktie aktuell: BASF tendiert fester

Heute im Fokus

DAX im Plus -- Wirksamkeit von CureVac-Impfstoff bleibt niedrig -- Nordex mit Kapitalerhöhung -- STMicro mit neuem Aktienrückkaufprogramm -- H&M, Gap, Südzucker, CTS Eventim, Stahlwerte im Fokus

Amazon greift neue Chefin der US-Handelskommission FTC an. Pepsi will Zuckeranteil in Getränken deutlich senken und umweltfreundlicher werden. Technikchef von Conti heuert bei Holding Team Global an. Siemens-Verkehrsmanagement Yunex bleibt "vorerst" im Konzern. Villeroy & Boch hebt Jahresprognose erneut an. Singer Hedgefonds Elliott macht bei GlaxoSmithKline Druck.