BASF Aktie News: BASF tendiert am Dienstagmittag tiefer

Die Aktie von BASF gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von BASF gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 48,65 EUR abwärts.

Die BASF-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 48,65 EUR abwärts. Die BASF-Aktie sank bis auf 48,41 EUR. Bei 48,70 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der BASF-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 641.706 Stück gehandelt.

Am 03.02.2023 markierte das Papier bei 54,04 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BASF-Aktie 11,09 Prozent zulegen. Bei 37,90 EUR fiel das Papier am 29.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BASF-Aktie derzeit noch 22,09 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 50,79 EUR für die BASF-Aktie.

Am 28.07.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,56 EUR. Im letzten Jahr hatte BASF einen Gewinn von 2,37 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 24,68 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 17.305,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 22.974,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.10.2023 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von BASF rechnen Experten am 23.10.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem BASF-Gewinn in Höhe von 3,91 EUR je Aktie aus.

