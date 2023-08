BASF Aktie News: BASF am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von BASF. Zuletzt sprang die BASF-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 48,96 EUR zu.

Das Papier von BASF legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 48,96 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die BASF-Aktie bei 49,04 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 48,70 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 991.213 BASF-Aktien.

Am 03.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 54,04 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,39 Prozent über dem aktuellen Kurs der BASF-Aktie. Am 29.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 37,90 EUR. Derzeit notiert die BASF-Aktie damit 29,17 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 50,79 EUR an.

BASF ließ sich am 28.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,56 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BASF ein EPS von 2,37 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 17.305,00 EUR – das entspricht einem Minus von 24,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.974,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 31.10.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 23.10.2024.

Den erwarteten Gewinn je BASF-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 3,91 EUR fest.

