BASF Aktie News: BASF am Mittwochmittag in Rot

Die Aktie von BASF gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BASF-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,3 Prozent auf 42,55 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 2,3 Prozent auf 42,55 EUR. In der Spitze büßte die BASF-Aktie bis auf 42,35 EUR ein. Bei 43,47 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der BASF-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 647.412 Stück gehandelt.

Am 03.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 54,04 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 27,02 Prozent könnte die BASF-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 40,25 EUR am 25.10.2023. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BASF-Aktie 5,39 Prozent sinken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 48,32 EUR für die BASF-Aktie aus.

BASF ließ sich am 31.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,32 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,77 EUR je Aktie erzielt worden. BASF hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15.735,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 28,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21.946,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte BASF am 23.02.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 24.04.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von BASF.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass BASF ein EPS in Höhe von 3,51 EUR in den Büchern stehen haben wird.

