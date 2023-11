BASF Aktie News: BASF am Vormittag mit Abschlägen

Blick auf BASF-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von BASF. Zuletzt fiel die BASF-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 43,26 EUR ab.

Um 09:06 Uhr fiel die BASF-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 43,26 EUR ab. Die BASF-Aktie sank bis auf 43,20 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 43,47 EUR. Bisher wurden heute 67.203 BASF-Aktien gehandelt.

Am 03.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 54,04 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 24,93 Prozent Plus fehlen der BASF-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 40,25 EUR fiel das Papier am 25.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 6,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BASF-Aktie bei 48,32 EUR.

Am 31.10.2023 hat BASF in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,32 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,77 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 28,30 Prozent auf 15.735,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte BASF 21.946,00 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 23.02.2024 dürfte BASF Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. BASF dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 21.02.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass BASF ein EPS in Höhe von 3,53 EUR in den Büchern stehen haben wird.

