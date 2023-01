BASF Aktie News: BASF am Mittag im Plus

Aktien in diesem Artikel BASF 47,86 EUR

Im XETRA-Handel gewannen die BASF-Papiere um 12:22 Uhr 3,1 Prozent. Die BASF-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 47,81 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 46,68 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 535.579 BASF-Aktien umgesetzt.

Am 10.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 69,15 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 30,86 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 37,90 EUR. Dieser Wert wurde am 28.09.2022 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BASF-Aktie 26,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 57,03 EUR.

Am 26.10.2022 äußerte sich BASF zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,77 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,56 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 21.946,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte BASF 19.669,00 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 24.02.2023 dürfte BASF Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von BASF rechnen Experten am 23.02.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 6,73 EUR je BASF-Aktie.

