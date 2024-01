BASF Aktie News: BASF am Vormittag in Grün

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von BASF zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 49,23 EUR zu.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von BASF zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 49,23 EUR. Zwischenzeitlich stieg die BASF-Aktie sogar auf 49,29 EUR. Bei 49,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 83.936 BASF-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 54,04 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.02.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von 9,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 40,25 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.10.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,24 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BASF-Aktie.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 49,77 EUR.

Am 31.10.2023 lud BASF zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. In Sachen EPS wurden 0,32 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BASF 1,77 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15.735,00 EUR – das entspricht einem Minus von 28,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21.946,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

BASF dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 23.02.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 21.02.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 3,30 EUR je BASF-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

DAX 40-Titel BASF-Aktie: So viel Verlust hätte ein BASF-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Dezember 2023: So haben Analysten ihre Einstufung der BASF-Aktie angepasst

Börse Europa in Rot: So bewegt sich der Euro STOXX 50 am Mittag