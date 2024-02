BASF Aktie News: BASF steigt am Mittag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von BASF zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 44,69 EUR zu.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 44,69 EUR zu. Bei 44,85 EUR markierte die BASF-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 44,45 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 364.265 BASF-Aktien den Besitzer.

Bei 54,04 EUR markierte der Titel am 03.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 20,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 40,25 EUR am 25.10.2023. Abschläge von 9,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 49,23 EUR je BASF-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BASF am 31.10.2023. In Sachen EPS wurden 0,32 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BASF 1,77 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 28,30 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 15.735,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 21.946,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 23.02.2024 erwartet. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 21.02.2025 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 3,17 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 liegt am Nachmittag im Minus

STOXX 50 aktuell: STOXX 50 sackt am Nachmittag ab

Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 mittags mit Abgaben