BASF Aktie News: BASF büßt am Nachmittag ein

Die Aktie verlor um 04:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 48,23 EUR. Das bisherige Tagestief markierte BASF-Aktie bei 47,22 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 47,37 EUR. Der Tagesumsatz der BASF-Aktie belief sich zuletzt auf 1.735.664 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 02.03.2022 auf bis zu 57,69 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der BASF-Aktie liegt somit 16,40 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 37,90 EUR fiel das Papier am 28.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,26 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 54,55 EUR.

BASF ließ sich am 24.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,09 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei BASF ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 1,17 EUR in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,29 Prozent auf 19.323,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 19.776,00 EUR in den Büchern gestanden.

BASF wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 27.04.2023 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2024-Bilanz auf den 03.05.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass BASF im Jahr 2023 4,59 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

