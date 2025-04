BASF Aktie News: BASF am Mittwochvormittag im Minus

Notierung im Blick

Die Aktie von BASF gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BASF-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 46,23 EUR abwärts.

Die BASF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 46,23 EUR. Die Abwärtsbewegung der BASF-Aktie ging bis auf 45,80 EUR. Bei 45,89 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 139.947 BASF-Aktien gehandelt.

Bei 55,06 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,10 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 06.08.2024 Kursverluste bis auf 40,18 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BASF-Aktie liegt somit 15,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

BASF-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,25 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,32 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 53,89 EUR.

Am 28.02.2025 legte BASF die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,88 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,78 EUR erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,09 Prozent auf 15,86 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15,87 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die BASF-Bilanz für Q1 2025 wird am 02.05.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 23.04.2026.

Experten gehen davon aus, dass BASF im Jahr 2025 3,37 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

