BASF Aktie News: BASF am Donnerstagmittag leichter

Die Aktie von BASF gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der BASF-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,9 Prozent auf 48,70 EUR.

Die BASF-Aktie musste um 11:47 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 48,70 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BASF-Aktie bisher bei 48,60 EUR. Bei 48,82 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 609.209 BASF-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 54,93 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.04.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,80 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.10.2023 (40,25 EUR). Abschläge von 17,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,35 EUR. Im Vorjahr hatte BASF 3,40 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 53,00 EUR an.

Am 25.04.2024 lud BASF zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,53 EUR. Im Vorjahresviertel hatte BASF 1,75 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 17,55 Mrd. EUR – eine Minderung von 12,20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 19,99 Mrd. EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte BASF am 26.07.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 02.05.2025 dürfte BASF die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem BASF-Gewinn in Höhe von 3,62 EUR je Aktie aus.

