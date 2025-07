BASF Aktie News: BASF zeigt sich am Mittag gestärkt

Blick auf BASF-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von BASF. Die BASF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,0 Prozent im Plus bei 42,92 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die BASF-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,0 Prozent auf 42,92 EUR. Die BASF-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 43,14 EUR aus. Bei 42,39 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 1.451.839 BASF-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 06.03.2025 auf bis zu 55,06 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 28,29 Prozent über dem aktuellen Kurs der BASF-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 37,40 EUR am 07.04.2025. Mit Abgaben von 12,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,30 EUR. Im Vorjahr hatte BASF 2,25 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 49,88 EUR aus.

BASF ließ sich am 02.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,91 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BASF noch ein Gewinn pro Aktie von 1,53 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,86 Prozent zurück. Hier wurden 17,40 Mrd. EUR gegenüber 17,55 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 30.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von BASF veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 29.07.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,09 EUR je Aktie in den BASF-Büchern.

