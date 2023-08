BASF Aktie News: BASF am Mittag mit Kurseinbußen

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von BASF. Die BASF-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 47,97 EUR abwärts.

Das Papier von BASF befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,4 Prozent auf 47,97 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der BASF-Aktie ging bis auf 47,61 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 47,95 EUR. Von der BASF-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 574.524 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 54,04 EUR erreichte der Titel am 03.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 12,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 29.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 37,90 EUR ab. Abschläge von 20,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 50,79 EUR je BASF-Aktie aus.

BASF gewährte am 28.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,56 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BASF 2,37 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 24,68 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 17.305,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 22.974,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 31.10.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können BASF-Anleger Experten zufolge am 23.10.2024 werfen.

Den erwarteten Gewinn je BASF-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 3,95 EUR fest.

