BASF Aktie News: BASF am Vormittag mit Kurseinbußen

Notierung im Fokus

Die Aktie von BASF gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die BASF-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,7 Prozent auf 47,82 EUR.

Die BASF-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,7 Prozent auf 47,82 EUR abwärts. Im Tief verlor die BASF-Aktie bis auf 47,61 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 47,95 EUR. Von der BASF-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 112.627 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 54,04 EUR erreichte der Titel am 03.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 13,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 29.09.2022 auf bis zu 37,90 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 20,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 50,79 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BASF am 28.07.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,56 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,37 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 17.305,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 24,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BASF 22.974,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die BASF-Bilanz für Q3 2023 wird am 31.10.2023 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von BASF rechnen Experten am 23.10.2024.

In der BASF-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 3,96 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

BASF-Aktie schwächelt: Produktionskapazität für mittelmolekulare Polyisobutene ausgebaut

BASF-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Juli

BASF-Aktie sinkt leicht: BASF und Huntsman spalten MDI-Produktion in China auf