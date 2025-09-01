DAX23.497 -2,3%ESt505.290 -1,4%Top 10 Crypto15,70 +3,0%Dow45.076 -1,0%Nas21.113 -1,6%Bitcoin95.289 +2,3%Euro1,1662 -0,4%Öl68,75 +0,9%Gold3.512 +1,0%
Kursentwicklung

BASF Aktie News: BASF am Nachmittag verlustreich

02.09.25 16:09 Uhr
BASF Aktie News: BASF am Nachmittag verlustreich

Die Aktie von BASF gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die BASF-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 45,24 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BASF
44,79 EUR -0,42 EUR -0,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr fiel die BASF-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 45,24 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte BASF-Aktie bei 45,02 EUR. Bei 45,09 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten BASF-Aktien beläuft sich auf 846.429 Stück.

Bei einem Wert von 55,06 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.03.2025). Derzeit notiert die BASF-Aktie damit 17,84 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 37,40 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 17,33 Prozent könnte die BASF-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

BASF-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,25 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,30 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 47,50 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte BASF am 11.07.2025 vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,09 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei BASF ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,48 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 15,77 Mrd. EUR – eine Minderung von 2,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 16,11 Mrd. EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte BASF am 22.10.2025 vorlegen.

In der BASF-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,68 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

DAX 40-Titel BASF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BASF von vor 3 Jahren eingebracht

BASF-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats August

BASF und Yara beerdigen US-Projekt für CO2-armes Ammoniak - Aktien steigen

Analysen zu BASF

DatumRatingAnalyst
13.08.2025BASF OutperformBernstein Research
11.08.2025BASF HoldJefferies & Company Inc.
07.08.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025BASF OutperformBernstein Research
01.08.2025BASF BuyGoldman Sachs Group Inc.
