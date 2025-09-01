DAX23.800 -1,0%ESt505.340 -0,5%Top 10 Crypto15,53 +1,8%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin94.623 +1,6%Euro1,1641 -0,6%Öl68,75 +0,9%Gold3.478 ±0,0%
BASF Aktie News: BASF am Vormittag behauptet

02.09.25 09:25 Uhr
BASF Aktie News: BASF am Vormittag behauptet

Die Aktie von BASF zeigt am Dienstagvormittag wenig Änderung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der BASF-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 45,32 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BASF
45,16 EUR -0,05 EUR -0,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BASF-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 45,32 EUR. Die BASF-Aktie zog in der Spitze bis auf 45,36 EUR an. Das bisherige Tagestief markierte BASF-Aktie bei 45,06 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 45,09 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 24.585 BASF-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 55,06 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.03.2025 erreicht. Gewinne von 21,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 37,40 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,48 Prozent.

Nachdem BASF seine Aktionäre 2024 mit 2,25 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,30 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 47,50 EUR an.

BASF ließ sich am 11.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,09 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,48 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,12 Prozent auf 15,77 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16,11 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die BASF-Bilanz für Q3 2025 wird am 22.10.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BASF-Aktie in Höhe von 2,68 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Bildquellen: BASF SE

Nachrichten zu BASF

DatumMeistgelesen
Analysen zu BASF

DatumRatingAnalyst
13.08.2025BASF OutperformBernstein Research
11.08.2025BASF HoldJefferies & Company Inc.
07.08.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025BASF OutperformBernstein Research
01.08.2025BASF BuyGoldman Sachs Group Inc.
