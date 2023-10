BASF Aktie News: BASF tendiert am Montagnachmittag südwärts

Blick auf BASF-Kurs

Die Aktie von BASF gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,2 Prozent auf 41,99 EUR.

Die BASF-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,2 Prozent auf 41,99 EUR. Bei 41,99 EUR markierte die BASF-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 43,19 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.025.460 BASF-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 54,04 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.02.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der BASF-Aktie ist somit 28,70 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 04.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 38,90 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,36 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 50,32 EUR je BASF-Aktie an.

BASF ließ sich am 28.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. BASF hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,56 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,37 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 24,68 Prozent auf 17.305,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 22.974,00 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.10.2023 erfolgen. Experten kalkulieren am 23.10.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von BASF.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 3,64 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

