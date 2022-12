BASF Aktie News: BASF zeigt sich am Freitagnachmittag freundlich

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

Starke US-Arbeitsmarktdaten schüren Inflationsängste: DAX wieder im Plus -- Wall Street tiefer -- Audi bereitet sich auf Formel 1-Einstieg vor -- CEWE, Twitter, BlackRock im Fokus

JPMorgan empfiehlt Lufthansa-Aktien. EZB-Chefvolkswirt: Zinserhöhung braucht einige Zeit bis Wirkung. CropEnergies-Aktie produziert in Großbritannien zunächst weiter. Funkdienste sollen E.ON-Stromnetze sichern. Metzler stuft Shop Apotheke hoch. EMA prüft Zulassungsantrag für Bilharziose-Mittel von Merck. JPMorgan hebt Kursziel für Delivery Hero an. Ölverbrauch in Deutschland steigt wieder. Stabilus will Dividende deutlich erhöhen.