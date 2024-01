BASF Aktie News: BASF am Mittag mit Abschlägen

Notierung im Blick

Die Aktie von BASF gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BASF-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 48,35 EUR abwärts.

Die BASF-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 48,35 EUR. Die BASF-Aktie sank bis auf 48,14 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 49,20 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 443.063 BASF-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 54,04 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.02.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,77 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BASF-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 40,25 EUR am 25.10.2023. Mit Abgaben von 16,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 49,77 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BASF am 31.10.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,32 EUR gegenüber 1,77 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 15.735,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 28,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 21.946,00 EUR umgesetzt worden waren.

BASF dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 23.02.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 21.02.2025.

Den erwarteten Gewinn je BASF-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 3,30 EUR fest.

