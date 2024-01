BASF Aktie News: BASF gibt am Nachmittag nach

Kursentwicklung

Die Aktie von BASF gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die BASF-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 2,6 Prozent auf 47,77 EUR nach.

Das Papier von BASF gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 2,6 Prozent auf 47,77 EUR abwärts. Im Tief verlor die BASF-Aktie bis auf 47,69 EUR. Bei 49,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.025.896 BASF-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 03.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 54,04 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der BASF-Aktie ist somit 13,13 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.10.2023 bei 40,25 EUR. Der derzeitige Kurs der BASF-Aktie liegt somit 18,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der BASF-Aktie wird bei 49,77 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BASF am 31.10.2023 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,32 EUR. Im Vorjahresviertel hatte BASF 1,77 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 28,30 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 21.946,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 15.735,00 EUR.

Voraussichtlich am 23.02.2024 dürfte BASF Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der BASF-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 21.02.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass BASF im Jahr 2023 3,30 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

