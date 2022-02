BASF Aktie News: BASF nahezu unbewegt

Aktien in diesem Artikel BASF 67,87 EUR

Die BASF-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 67,94 EUR. So zählt das Wertpapier zu den seitwärts tendierenden Werten im DAX, der bislang bei 15.541 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die BASF-Aktie bei 68,21 EUR. In der Spitze fiel die BASF-Aktie bis auf 67,68 EUR. Bei 67,87 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 373.200 BASF-Aktien.

Bei 72,88 EUR erreichte der Titel am 07.04.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Bei 57,06 EUR erreichte der Anteilsschein am 30.11.2021 den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 82,71 EUR je BASF-Aktie an. Von Analysten wird erwartet, dass BASF im Jahr 2023 6,21 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Die BASF SE ist ein weltweit führendes Chemieunternehmen. Der Konzern verfügt über eines der umfangreichsten Produktportfolios im Bereich der Industriechemikalien und bedient mit seinen Produkten weltweit die Automobil-, Elektro-, Chemie- und Bauindustrie sowie die Argrar- und Pharmabranche und die Öl- und Gasförderindustrie. Die BASF entwickelt und produziert Haupt- und Vorprodukte wie hochveredelte Chemikalien, technische Kunststoffe und Veredelungsprodukte sowie Pflanzenschutzmittel, Öle und Gase. Die Präparate finden Verwendung bei der Herstellung von Farben und Lacken, Papierprodukten, Hygieneartikeln, Kraft-, Kunst- und Schmierstoffen, Pestiziden, bei der Wasseraufbereitung und einer Vielzahl anderer Anwendungsgebiete. BASF verfügt über Gesellschaften in 80 Ländern, über sechs Verbund- und rund 380 Produktionsstandorte und erreicht Kunden in fast allen Ländern der Welt.

