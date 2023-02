BASF Aktie News: BASF gibt am Freitagnachmittag ab

Aktien in diesem Artikel BASF 53,85 EUR

Das Papier von BASF gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 04:22 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 53,75 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die BASF-Aktie bis auf 53,16 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 53,60 EUR. Bisher wurden heute 1.261.169 BASF-Aktien gehandelt.

Am 10.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 69,15 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,27 Prozent hinzugewinnen. Bei 37,90 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BASF-Aktie ist somit 41,82 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 53,55 EUR je BASF-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte BASF am 26.10.2022. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,77 EUR gegenüber 1,56 EUR im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat BASF mit einem Umsatz von insgesamt 21.946,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19.669,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 11,58 Prozent gesteigert.

Am 24.02.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 23.02.2024.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass BASF ein EPS in Höhe von 6,74 EUR in den Büchern stehen haben wird.

