BASF Aktie News: BASF am Mittag billiger

Die Aktie von BASF gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die BASF-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 3,5 Prozent auf 44,98 EUR.

Die BASF-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 3,5 Prozent auf 44,98 EUR. Der Kurs der BASF-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 44,61 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 45,01 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.386.306 BASF-Aktien umgesetzt.

Bei 54,93 EUR erreichte der Titel am 05.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 22,12 Prozent könnte die BASF-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 06.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 40,18 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,68 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

BASF-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 3,40 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,36 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BASF-Aktie bei 53,84 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BASF am 30.10.2024. In Sachen EPS wurden 0,32 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BASF -1,78 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 15,74 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 15,87 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte BASF am 28.02.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 20.02.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 3,41 EUR je Aktie in den BASF-Büchern.

