BASF Aktie News: BASF reagiert am Mittag positiv

Die BASF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:06 Uhr 1,6 Prozent im Plus bei 49,08 EUR. Bei 49,22 EUR markierte die BASF-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 48,54 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 683.382 BASF-Aktien umgesetzt.

Bei 57,48 EUR erreichte der Titel am 03.03.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,62 Prozent über dem aktuellen Kurs der BASF-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.09.2022 (37,90 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,49 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der BASF-Aktie wird bei 54,55 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte BASF am 24.02.2023. Mit einem EPS von 0,09 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als BASF mit 1,17 EUR je Aktie genauso viel verdiente. BASF hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 19.323,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19.776,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 27.04.2023 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz auf den 03.05.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass BASF im Jahr 2023 4,57 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

