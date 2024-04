BASF Aktie News: BASF am Mittag freundlich

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von BASF gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die BASF-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 54,19 EUR zu. Die BASF-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 54,23 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 53,58 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 604.862 BASF-Aktien umgesetzt.

Am 28.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 53,53 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 1,22 Prozent Plus fehlen der BASF-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 26.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 40,25 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 25,72 Prozent würde die BASF-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

BASF-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 3,40 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,35 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 51,85 EUR aus.

Am 23.02.2024 lud BASF zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,18 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,09 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 17,86 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 15.871,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 19.323,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 25.04.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von BASF veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 24.04.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 3,62 EUR je BASF-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

Handel in Frankfurt: LUS-DAX sackt zum Handelsende ab

Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein

Handel in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende schwächer