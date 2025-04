BASF Aktie News: BASF büßt am Mittag ein

Kursentwicklung

Die Aktie von BASF gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der BASF-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 3,0 Prozent auf 44,74 EUR.

Die BASF-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr um 3,0 Prozent auf 44,74 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der BASF-Aktie ging bis auf 44,38 EUR. Mit einem Wert von 44,61 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.783.783 BASF-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 55,06 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,07 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 06.08.2024 auf bis zu 40,18 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BASF-Aktie 10,20 Prozent sinken.

BASF-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,25 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,32 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 53,89 EUR je BASF-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte BASF am 28.02.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,88 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,78 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 15,86 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,09 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 15,87 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 02.05.2025 terminiert. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte BASF möglicherweise am 23.04.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je BASF-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,35 EUR fest.

