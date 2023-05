BASF Aktie News: BASF zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Aktien in diesem Artikel BASF 46,28 EUR

1,79% Charts

News

Analysen

Die BASF-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 2,7 Prozent auf 46,42 EUR. Bei 46,44 EUR markierte die BASF-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 45,45 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BASF-Aktien beläuft sich auf 1.219.113 Stück.

Am 03.02.2023 markierte das Papier bei 54,04 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 14,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.09.2022 bei 37,90 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,48 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BASF-Aktie.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 55,09 EUR.

Am 27.04.2023 äußerte sich BASF zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,93 EUR, nach 2,70 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 24,19 Prozent auf 17.499,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte BASF 23.083,00 EUR umgesetzt.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.07.2023 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 26.07.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von BASF.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BASF-Aktie in Höhe von 4,58 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

BASF-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

CryptoPunks, Bored Ape Yacht Club & Co.: Das versteht man unter Blue Chip-NFTs

Ausgewählte Hebelprodukte auf BASF Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BASF Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BASF

Bildquellen: BASF SE