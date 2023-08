BASF Aktie News: BASF wird am Mittag ausgebremst

Aktie im Fokus

Die Aktie von BASF gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die BASF-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 47,13 EUR.

Die BASF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,3 Prozent im Minus bei 47,13 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die BASF-Aktie bis auf 46,95 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 47,31 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 568.531 BASF-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 54,04 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.02.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BASF-Aktie 14,66 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 29.09.2022 Kursverluste bis auf 37,90 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 19,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gaben als mittleres Kursziel 50,79 EUR an.

Am 28.07.2023 hat BASF in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,56 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,37 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 17.305,00 EUR – das entspricht einem Minus von 24,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.974,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte BASF am 31.10.2023 vorlegen. Experten kalkulieren am 23.10.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von BASF.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 3,92 EUR je BASF-Aktie.

Redaktion finanzen.net

