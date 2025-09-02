BASF Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochmittag vermehrt von BASF

Notierung im Fokus

Die Aktie von BASF gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die BASF-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 44,80 EUR nach.

Um 11:47 Uhr ging es für die BASF-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 44,80 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die BASF-Aktie bis auf 44,67 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 45,12 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 252.960 BASF-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 55,06 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.03.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 22,90 Prozent. Bei 37,40 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die BASF-Aktie mit einem Verlust von 16,52 Prozent wieder erreichen.

Nach 2,25 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,30 EUR je BASF-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 47,50 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte BASF am 11.07.2025. Das EPS lag bei 0,09 EUR. Im Vorjahresquartal hatte BASF ebenfalls ein EPS von 0,48 EUR je Aktie vermeldet. BASF hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15,77 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,11 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von BASF wird am 22.10.2025 gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,68 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

Aktien von Deutsche Bank und Siemens Energy neu im EURO STOXX 50, auch Rheinmetall-Aktie im Fokus

DAX 40-Titel BASF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BASF von vor 3 Jahren eingebracht

BASF-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats August