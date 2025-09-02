BASF Aktie News: BASF am Mittwochnachmittag nahezu unverändert

Kursentwicklung im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochnachmittag die Aktie von BASF. Mit einem Kurs von 44,91 EUR zeigte sich die BASF-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Die BASF-Aktie bewegte sich um 15:52 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 44,91 EUR. Im Tageshoch stieg die BASF-Aktie bis auf 45,28 EUR. Die Abwärtsbewegung der BASF-Aktie ging bis auf 44,67 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 45,12 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 505.694 BASF-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 55,06 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 22,60 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 37,40 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BASF-Aktie derzeit noch 16,72 Prozent Luft nach unten.

BASF-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,25 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,30 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 47,50 EUR je BASF-Aktie an.

Am 11.07.2025 lud BASF zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. BASF hat ein EPS von 0,09 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,48 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2,12 Prozent auf 15,77 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16,11 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte BASF am 22.10.2025 vorlegen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass BASF ein EPS in Höhe von 2,68 EUR in den Büchern stehen haben wird.

