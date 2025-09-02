DAX23.569 +0,4%ESt505.322 +0,6%Top 10 Crypto15,74 -0,6%Dow45.178 -0,3%Nas21.492 +1,0%Bitcoin95.507 -0,1%Euro1,1676 +0,3%Öl67,64 -2,1%Gold3.565 +0,9%
Kursentwicklung im Fokus

BASF Aktie News: BASF am Mittwochnachmittag nahezu unverändert

03.09.25 16:10 Uhr
BASF Aktie News: BASF am Mittwochnachmittag nahezu unverändert

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochnachmittag die Aktie von BASF. Mit einem Kurs von 44,91 EUR zeigte sich die BASF-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Die BASF-Aktie bewegte sich um 15:52 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 44,91 EUR. Im Tageshoch stieg die BASF-Aktie bis auf 45,28 EUR. Die Abwärtsbewegung der BASF-Aktie ging bis auf 44,67 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 45,12 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 505.694 BASF-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 55,06 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 22,60 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 37,40 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BASF-Aktie derzeit noch 16,72 Prozent Luft nach unten.

BASF-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,25 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,30 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 47,50 EUR je BASF-Aktie an.

Am 11.07.2025 lud BASF zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. BASF hat ein EPS von 0,09 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,48 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2,12 Prozent auf 15,77 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16,11 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte BASF am 22.10.2025 vorlegen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass BASF ein EPS in Höhe von 2,68 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

Aktien von Deutsche Bank und Siemens Energy neu im EURO STOXX 50, auch Rheinmetall-Aktie im Fokus

DAX 40-Titel BASF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BASF von vor 3 Jahren eingebracht

BASF-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats August

Nachrichten zu BASF

DatumMeistgelesen
Analysen zu BASF

DatumRatingAnalyst
13.08.2025BASF OutperformBernstein Research
11.08.2025BASF HoldJefferies & Company Inc.
07.08.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025BASF OutperformBernstein Research
01.08.2025BASF BuyGoldman Sachs Group Inc.
