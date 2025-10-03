BASF Aktie News: BASF gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Notierung im Blick

Die Aktie von BASF zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von BASF konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 43,94 EUR.

Die BASF-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 43,94 EUR. Die BASF-Aktie zog in der Spitze bis auf 44,00 EUR an. Bei 43,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 845.279 BASF-Aktien.

Am 06.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 55,06 EUR. Der aktuelle Kurs der BASF-Aktie ist somit 25,31 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 37,40 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BASF-Aktie 14,88 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten BASF-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,25 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,29 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der BASF-Aktie wird bei 47,00 EUR angegeben.

BASF gewährte am 11.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,09 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,48 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat BASF im vergangenen Quartal 15,77 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BASF 16,11 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 22.10.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je BASF-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,60 EUR fest.

