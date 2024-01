BASF Aktie News: BASF am Donnerstagmittag behauptet

Blick auf BASF-Kurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von BASF. Die BASF-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 47,78 EUR.

Werte in diesem Artikel

Mit einem Wert von 47,78 EUR bewegte sich die BASF-Aktie um 11:49 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die BASF-Aktie zog in der Spitze bis auf 48,01 EUR an. In der Spitze fiel die BASF-Aktie bis auf 47,71 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 47,71 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 330.133 BASF-Aktien umgesetzt.

Am 03.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 54,04 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BASF-Aktie liegt somit 11,59 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 25.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 40,25 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 15,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 49,77 EUR je BASF-Aktie an.

Am 31.10.2023 legte BASF die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,32 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,77 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 28,30 Prozent zurück. Hier wurden 15.735,00 EUR gegenüber 21.946,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

BASF dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 23.02.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der BASF-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 21.02.2025.

Experten gehen davon aus, dass BASF im Jahr 2023 3,30 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

Börse Europa in Rot: STOXX 50 zeigt sich letztendlich schwächer

Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels leichter

Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich am Nachmittag schwächer