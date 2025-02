BASF Aktie News: BASF am Dienstagmittag freundlich

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von BASF. Zuletzt ging es für das BASF-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 44,93 EUR.

Das Papier von BASF konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 44,93 EUR. Die BASF-Aktie zog in der Spitze bis auf 45,19 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 44,84 EUR. Bisher wurden via XETRA 560.599 BASF-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 54,93 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.04.2024). Derzeit notiert die BASF-Aktie damit 18,20 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 40,18 EUR am 06.08.2024. Das 52-Wochen-Tief könnte die BASF-Aktie mit einem Verlust von 10,58 Prozent wieder erreichen.

BASF-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 3,40 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,36 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 53,84 EUR.

Am 30.10.2024 legte BASF die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,32 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -1,78 EUR je Aktie erzielt worden. BASF hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15,74 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,87 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte BASF am 28.02.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 20.02.2026 dürfte BASF die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 3,42 EUR je Aktie in den BASF-Büchern.

