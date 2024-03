BASF Aktie News: BASF am Montagmittag in Rot

Aktie im Blick

Die Aktie von BASF gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BASF-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 47,31 EUR.

Die BASF-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 47,31 EUR abwärts. In der Spitze fiel die BASF-Aktie bis auf 47,27 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 47,95 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 331.248 BASF-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 20.04.2023 auf bis zu 50,92 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,63 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 40,25 EUR am 26.10.2023. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BASF-Aktie 17,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für BASF-Aktionäre betrug im Jahr 2022 3,40 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,39 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 49,75 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte BASF am 23.02.2024 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,18 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat BASF 15.871,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 17,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 19.323,00 EUR umgesetzt worden.

Voraussichtlich am 25.04.2024 dürfte BASF Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 24.04.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 3,59 EUR je BASF-Aktie.

Redaktion finanzen.net

