BASF Aktie News: Anleger trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von BASF

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von BASF. Das Papier von BASF gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,5 Prozent auf 46,81 EUR abwärts.

Die BASF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 2,5 Prozent im Minus bei 46,81 EUR. Die BASF-Aktie gab in der Spitze bis auf 46,78 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 47,95 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 853.549 BASF-Aktien umgesetzt.

Am 20.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 50,92 EUR an. Mit einem Zuwachs von 8,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.10.2023 bei 40,25 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die BASF-Aktie mit einem Verlust von 14,00 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,39 EUR, nach 3,40 EUR im Jahr 2022. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 49,75 EUR je BASF-Aktie an.

BASF ließ sich am 23.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,18 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,09 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 17,86 Prozent auf 15.871,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte BASF 19.323,00 EUR umgesetzt.

Die BASF-Bilanz für Q1 2024 wird am 25.04.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der BASF-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 24.04.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 3,59 EUR je BASF-Aktie.

